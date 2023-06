In un’intervista con ScreenRant, Sam Hargrave, regista di Tyler Rake 2 (GUARDA IL TRAILER), ha rivelato che Oldboy è stato usato come punto di riferimento per la realizzazione del piano sequenza nel sequel con protagonista Chris Hemsworth Il cineasta e lo sceneggiatore Joe Russo erano infatti consapevoli di dover concepire qualcosa di più grande rispetto al primo film, che conteneva una scena di 12 minuti girata in un’unica ripresa, e così hanno deciso di puntare molto in alto.

Ecco le sue parole:

È una cosa che purtroppo fa parte del territorio di un sequel, e firmando sapevo a cosa andavo incontro. Le persone si aspettano di rivedere la stessa cosa, ma in modo più grande e migliore, perché vogliono sapere di più sul personaggio, vedere un maggiore sviluppo delle sue capacità, o quale nuova avventura sta affrontando. Sapevamo di dover scalare una montagna enorme, quindi ci siamo circondati di persone fantastiche, di grandi menti creative e la squadra di stunt è stata straordinaria. In verità, il primo sentore di un secondo film di cui abbiamo parlato io e Joe [Russo] è stato un piano sequenza in una prigione. Prima ancora di sapere dove sarebbe stato, cosa avrebbe fatto, [sapevamo che] Tyler Rake avrebbe estratto persone da una prigione da qualche parte nel mondo con un piano sequenza. Il guanto di sfida era stato lanciato, e quando è uscito in forma di sceneggiatura, il descrittore credo fosse “Una sequenza che rivaleggia con Oldboy” e “Il più grande piano sequenza della storia del cinema“, questo tipo di cose, che si leggono molto bene, sulla carta, quando pensi “Oh mio Dio, sì, sarà fantastico, riesco a immaginarmelo”.

Una volta sul set, la troupe ha dovuto però affrontare alcune sfide impreviste:

Abbiamo realizzato il piano sequenza in due posti diversi, il che sembra strano, ma in origine il film doveva essere girato in Australia. Poi abbiamo avuto dei problemi con il Covid e abbiamo spostato la produzione dall’Australia a Praga, nella Repubblica Ceca, ma eravamo vicini [a finire le riprese]. Avevamo costruito i set, avevamo organizzato tutte le location, stavamo progettando sulla base dei set pieces che avevamo in Australia ed eravamo soddisfatti. Poi, abbiamo dovuto trasferirci, e quindi abbiamo dovuto riprogettare e ricreare di nuovo la sequenza, in un tempo molto più breve, per adattarla a una location diversa. Questa è stata probabilmente la sfida più grande: passare dalla quinta marcia, mentre si viaggiava in autostrada, “Ce l’abbiamo fatta, siamo super eccitati“, a premere i freni, mettere la retromarcia e poi decollare da fermi, in un’altra direzione. Per fortuna avevamo una squadra di stunt incredibili, molto flessibili, in grado di cambiare e adattarsi, e abbiamo realizzato quella che credo sia stata una sequenza divertente. Ma la sua struttura, dalla fuga dalla prigione all’inseguimento in auto e alla sequenza del treno, è sempre stata presente nella sceneggiatura. Abbiamo solo modificato, piegato e spinto molti di questi elementi dalla pagina allo schermo.

Se non conoscete la celebre scena del cult di Park Chan-wook a cui Hargrave fa riferimento, eccola di seguito:

TYLER RAKE 2: LA TRAMA

Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d’azione Netflix di grande successo TYLER RAKE. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l’incarico di un’altra missione letale: salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili. Il film è ispirato alla graphic novel “Ciudad” di Ande Parks, da una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González. TYLER RAKE 2 è prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave, mentre la produzione esecutiva è affidata a Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus e Stephen McFeely.

La pellicola sarà su Netflix il 16 giugno.

Cosa ne pensate del rapporto tra Oldboy e Tyler Rake 2? Lasciate un commento!

FONTE: ScreenRant

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate