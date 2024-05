Qualche giorno fa, parlando di Tyler Rake 3, i fratelli Russo spiegavano che la pellicola è in fase di sviluppo e che stanno “semplicemente” aspettando che Chris Hemsworth sia disponibile per le riprese (ECCO I DETTAGLI).

La stessa cosa è stata ribadita anche dallo stesso Chris Hemsworth durante un’intervista rilasciata per la promozione stampa di Furiosa in cui ha spiegato che:

Siamo nel bel mezzo del processo di scrittura, preparazione e messa a punto. Non so quando cominceremo a girare, ma è in lavorazione.