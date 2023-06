Chi ha visto Tyler Rake 2 sa bene che il finale del film è decisamente più aperto di quello del primo, ma Netflix ha voluto approfittare del #Tudum per annunciare ufficialmente di essere al lavoro su una terza avventura della saga di Extraction (questo il titolo americano). Chris Hemsworth lo ha rivelato insieme al regista Sam Hargrave dopo aver parlato per una decina di minuti del secondo film e delle sfide affrontate per girarlo: “Grazie alla risposta dei fan, ci stiamo già pensando”.

Come finisce Tyler Rake 2

Alla fine di Tyler Rake, eravamo tutti convinti che il protagonista fosse morto. Il finale del sequel è invece decisamente meno ambiguo: Rake ha salvato Ketevan (Tinatin Dalakishvili), sorella della sua ex moglie Mia (Olga Kurylenko), e i suoi figli Sandro (Andro Japaridze) e Nina (Mariami e Marta Kovziashvili), dalle grinfie di un criminale georgiano. La missione gli era stata assegnata da un uomo misterioso interpretato da Idris Elba (che dai titoli di coda scopriamo chiamarsi Alcott). Il nuovo broker, infatti, libera dalla prigione sia Rake che Nik, e svela di lavorare per un boss ancora più misterioso, un “maledetto bastardo” il cui nome è sconosciuto, e del quale senza dubbio scopriremo di più nel terzo film.

Chi potrebbe essere? Evidentemente è il capo dell’organizzazione per cui lavora Alcott e che si occupa di assoldare mercenari come Rake per missioni pericolosissime come quella per la quale viene ingaggiato alla fine del secondo film.

L’annuncio dell’inevitabile terzo film della saga cementa ulteriormente i rapporti di Netflix con la AGBO, la casa di produzione dei Fratelli Russo che si occuperà anche del nuovo episodio di Tyler Rake. Vi terremo aggiornati!

