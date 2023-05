Fra poco, ritroveremo Chris Hemsworth in Tyler Rake 2, il film d’azione diretto da Sam Hargrave, in arrivo il 16 giugno su Netflix (GUARDA IL TRAILER).

Durante gli incontri stampa per la pellicola, la star australiana ha detto di apprezzare molto il lavoro su questi film e di sperare di dare vita a una Trilogia. Anche perché, spiega Chris Hemsworth, il lavorare a progetti tipo Tyler Rake gli permette di fare qualcosa di differente dai kolossal dei Marvel Studios:

Amo questi film. Amo vestire i panni di questo personaggio. Amo questo mondo. Amo avere alternative ai film Marvel che hanno comunque guadagnato un certo seguito e che sono più basate sul mondo reale. In tutta onestà, mi pare di aver fatto un film migliore del primo. Una cosa rara nel mondo dei franchise. Sarebbe folle non cercare di farne un altro.

Parole che vengono seguite dalla considerazione fatta dal regista di Tyler Rake 1 e 2 Sam Hargrave:

Ci sono così tante possibilità di espansione per questa serie, direzioni in cui può dirigersi. Sono entusiasta di quello che potrebbe essere la prossima avventura per Tyler Rake. Vediamo prima come andrà questo film. Vediamo come le persone si sentono e rispondono. E poi, se il mondo desidererà un’altra avventura di Tyler Rake, penso che sarebbe qualcosa che mi interesserebbe vedere sullo schermo. Ho un’idea, ma non la svelerò qui.