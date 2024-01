Nel 2021, poche ore dopo la vittoria di Un altro giro dell’Oscar come miglior film internazionale, i diritti per un remake in lingua inglese della pellicola di Thomas Vinterberg sono stati venduti a una cordata composta dalla Appian Way di Leonardo DiCaprio e Jannifer Davisson, dalla Endeavor Content e da Makeready.

A quasi tre anni dalla cessione dei diritti, arriva oggi il nome di chi siederà in cabina di regia. Si tratta, stando a Deadline, di Chris Rock, che affiderà una prima stesura della sceneggiatura di Stuart Bloomberg a un altro collaboratore.

Al momento non è ancora chiaro se Leonardo DiCaprio, ora impegnato sul set del nuovo film di Paul Thomas Anderson, sarà anche protagonista come si vociferava fino a qualche anno fa.

