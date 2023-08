A partire dal prossimo 4 settembre, la Cineteca di Bologna riporterà in sala Una storia vera, la pellicola di David Lynch che venne proposta in concorso al 52° festival di Cannes nel 1999.

Ecco a seguire il comunicato stampa ufficiale.

Il restauro di Una storia vera di David Lynch nelle sale italiane dal 4 settembre

La Cineteca di Bologna riporta in sala il cinema di David Lynch: dopo aver distribuito nel corso degli anni i restauri di Eraserhead, The Elephant Man, Mulholland Drive, Strade perdute, dal 4 settembre arriva nelle sale italiane il restauro di The Straight Story – Una storia vera, realizzato da StudioCanal con la supervisione dello stesso David Lynch.

Dopo l’anteprima dello scorso luglio in Piazza Maggiore a Bologna al festival Il Cinema Ritrovato, la lunga traversata di Richard Farnsworth (al suo ultimo film) in sella al trattore ritrova la sala grazie al progetto distributivo Il Cinema Ritrovato. Al cinema.

Ispirato a un fatto realmente accaduto e portato sul grande schermo da David Lynch nel 1999, Una storia vera “si pone – ha scritto lo studioso Roy Menarini nel suo saggio Il cinema di David Lynch, Edizioni Falsopiano – come film pietra angolare dove Lynch ribalta tutti i propri luoghi, oggetti e personaggi volgendoli al solare senza sostituirne nemmeno uno. Si tratta, con tutta evidenza, di un film dal valore oppositivo, in grado di dimostrare che la “materia” del cinema di Lynch, se solarizzata, può esprimersi con respiro classico e commovente. Un uomo anziano vuole raggiungere il fratello per fare pace con lui ma ha solo un modo per farlo: prendere un piccolo trattore e attraversare mezza America. The Straight Story cerca di recuperare, sia pure in versione destrutturata, lo spirito del road movie classico. In qualche modo, Lynch intende suggerire che The Straight Story è Cuore selvaggio ribaltato, dove al posto di Big Tuna c’è una ospitale e umanissima comunità rurale, al posto degli incidenti più feroci vi sono tragici scontri con una natura benigna, e in cui la violenza degli uomini sugli uomini cerca di essere ricomposta attraverso un viaggio e un perdono”.

