Come sapete,contiene due scene nei titoli di coda che preludono al possibile (o probabile, visti gli incassi incoraggianti del weekend in corso ) sequel.

Intervistato da Collider, il regista Ruben Fleischer ha parlato di queste due scene, spiegando che in un primo momento la seconda scena doveva essere diversa. È stata addirittura girata, ma a quanto pare non funzionava a dovere:

La prima versione che abbiamo girato era piena di compromessi a causa delle tempistiche ridotte in cui l’abbiamo realizzata. Non potevamo farla spettacolare o entusiasmante come volevo io, e così quando l’abbiamo vista l’effetto è stato imbarazzante. Volevo veramente qualcosa che mi entusiasmasse, e quindi ho insistito molto perché la rigirassimo. Non vorrei svelare nulla, ma sappiate che c’è un certo personaggio che ha un certo aspetto. Ce l’aveva in entrambe le versioni della scena, ma per noi era veramente importante che questo personaggio facesse “crescere” questo aspetto particolare che lo rende molto più simile ai videogiochi. Ed era veramente importante, perché suggeriva che Nate e Sully in futuro avranno molte avventure insieme.