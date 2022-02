Le stime d’incasso dinon erano particolarmente esaltanti considerato che, per gli Stati Uniti, parlavano di un primo fine settimana da 30, massimo 35 milioni di dollari. Alla fine, la pellicola con Tom Holland ha ampiamente superato questa previsione. Se teniamo conto del fine settimana standard, l’incasso è stato di quasi 44 milioni di dollari, che salgono a 51 tenendo conto della giornata festiva di ieri (fonte: box office mojo ). In tutto il mondo, il box office inaugurale diha toccato quota 139 milioni, una cifra chiaramente non paragonabile a quelle della trionfale marcia di Spider-Man: No Way Home ma che, comunque, rappresenta l’ennesima sfida vinta per una major come la Sony, rimasta fedele come la Universal, a un modello basato sulla distribuzione esclusiva in sala.

Ed è proprio per tale ragione che il CEO della Sony Pictures, Tom Rothman, ha voluto diffondere (via deadline) un vero e proprio memo celebrativo, tanto della pellicola quanto dell’esperienza del cinema in sala:

Cari colleghi, in America è il giorno dei Presidenti, ma, nella maggior parte degli altri mercati, siamo aperti e abbiamo un altrio trionfo globale da festeggiare. Con più di 100 milioni al box office globale in un solo week-end e un 90% di gradimento del pubblico su Rotten Tomatoes, Uncharted rappresenta il successo di un nuovo franchise per la compagnia. E questo segna una grandiosa vittoria per ogni singola divisione della compagnia, considerato che questo film è stata la nostra prima importante produzione chiusa dall’avvento del Covid, ma, nonostante questo, abbiamo perseverato per portare a termine una pellicola che il pubblico ha amato e che abbiamo venduto e distribuito con verve strategica in tutto il mondo nonostante la pandemia. L’impatto che ne deriva è una prova ulteriore del potere culturale impareggiabile dei veri film. Sulla scia di Venom: la furia di Carnage, Ghostbusters: Legacy e Spider-Man: No Way Home, Uncharted è un altro colpo agli oppositori del modello cinematografico e un’ulteriore prova dell’efficacia del nostro modello. Vorrei ringraziare tutti i registi, i cast e le crew, in aggiunta ai nostri amici presso PlayStation Studios e Sony Interactive Entertainment, per il loro supporto. E, chiaramente, ci tengo anche a ringraziare ciascuno di voi per la creatività, l’impegno e la convinzione. Excelsior! Tom

