Con un budget stimato di circa 120 milioni e un incasso di grossomodo 400, il film di Uncharted si è rivelato una scommessa vinta dalla Sony che, magari, non avrà avuto lo straripante esito di altri blockbuster, ma ha comunque posto le basi per lo sviluppo di un franchise in un settore, quello degli adattamenti cinematografici tratti dai videogiochi, in cui dopo svariati decenni Hollywood sembra ancora non aver trovato quell’adeguato bilanciamento d’ingredienti ormai tipico dei cinecomic.

Se, di recente, sono stati confermati i sequel di pellicole Sony come Ghostbusters: Legacy e Venom: la furia di Carnage, per l’Uncharted con Tom Holland nulla è stato ancora detto in via ufficiale. Jeff Sneider spiega però che stando alle informazioni in suo possesso, lo studio è comunque intenzionato a proseguire l’avventura cinematografica ispirata all’omonima IP videoludica della Naughty Dog disponibile, in esclusiva, su PlayStation.

La Sony non ha ancora confermato ufficialmente il seguito, ma il film ha avuto delle performance rispettabilissime considerata la pandemia, ha incassato 400 milioni in tutto il mondo e lo stesso Tom Holland ha accennato alle possibilità di un sequel nelle sue interviste. Lo studio è rimasto stranamente silente, ma Uncharted è in terza posizione per quel che riguarda gli incassi domestici di film tratti da videogame e in quarta posizione a livello globale quindi possiamo tranquillamente dare per scontato che vedremo un’altra avventura di Nathan Drake. La decisione finale sarà di Tom Rothman, ma nel memo inviato ai colleghi in occasione del President’s Day sembrava molto carico all’idea di un nuovo capitolo.

Come vi abbiamo spiegato questa mattina a proposito della nuova Trilogia di Spider-Man, presumibilmente la major e Tom Holland stanno ancora lavorando in materia di contratti.

