Tramite Total Film è approdata in rete una nuova immagine del film diin uscita nelle sale il prossimo anno.

“Quando siamo andati sul set la prima volta ho visto Mark Wahlberg, era enorme Ero in buona forma ma non affatto grosso” ha dichiarato Tom Holland al magazine. Pochi giorni dopo chiusero il set a causa del Covid. Holland ha sfruttato quel momento per allenarsi freneticamente: “Siamo andati a casa per cinque mesi e tutto quello che ho fatto è stato mangiare e allenarmi, mangiare e allenarmi, mangiare e allenarmi – per mettere su un po’ di stazza, in modo da non sembrare un bambino di fianco a Mark”.

Ecco l’immagine:

Il ruolo del protagonista è poi passato nelle mani di Tom Holland, attore londinese classe 1996 che, dopo anni di danza e teatro – ha preso parte fra le altre cose al trionfale spettacolo teatrale di Billy Elliot interpretando, inizialmente, Michael, il migliore amico di Billy e poi il protagonista della storia – si è fatto notare al cinema nel 2012 in The Impossible di Juan Antonio Bayona e poi, ovviamente, indossando il costume di Spider-Man nell’Universo Cinematografico della Marvel.

Insieme a loro nel film ci saranno anche Antonio Banderas nei panni del villain, Sophia Ali in quelli di Chloe Frazer e Tati Gabrielle in quelli di Braddock.

In quanto alla trama, questa è la breve logline ufficiale che è stata diffusa, tempo fa, dalla major:

In un’epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro mai trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Per scoprire davvero quale sarà l’avventura che dovranno affrontare Nathan Drake e Sully sul grande schermo non dobbiamo fare altro che attendere febbraio del 2022 quando il lungometraggio arriverà, finalmente, nei nostri cinema.