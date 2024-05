Unfrosted, debutto alla regia di un lungometraggio di Jerry Seinfeld, è disponibile su Netflix dal 3 maggio.

Durante un’intervista al “Fly on the Wall” podcast Seinfeld ha raccontato di aver chiesto a Chris Rock di recitare una parodia dello schiaffo che Will Smith gli ha dato agli Oscar all’interno del suo film. Ma il comico ha rifiutato, era ancora troppo scioccato dalla cosa.

C’era una cosa che volevo fare e che quasi ho fatto: Chris Rock sarebbe stato il presentatore dei Bowl & Spoon Awards, e abbiamo girato tutto subito dopo lo schiaffo di Will Smith. Volevo far salire qualcuno sul palco e farlo picchiare da Chris mentre arrivava.

Al posto di Chris Rock nel film troviamo Cedric the Entertainer a interpretare il presentatore e non è stata inserita alcuna parodia del celebre schiaffo. Dice infatti Seinfeld:

È rimasto un po’ scosso da quell’evento. Quella era l’idea di quella scena, ma Cedric ha salvato la situazione. Adoro Cedric.

Unfrosted è liberamente ispirato alla vera storia della creazione dei Pop-Tarts. Ambientato nel 1963, segue la rivalità tra le compagnie di cereali Kellogg’s e Post mentre si sfidano per far uscire per prime sul mercato un dolce per la colazione pre-confezionato. Nel cast del film, oltre a Seinfeld troviamo anche Melissa McCarthy, Max Greenfield, Hugh Grant e Amy Schumer.

