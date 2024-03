La Will And Jada Smith Family Foundation, l’organizzazione a scopo beneficio fondata dai coniugi Smith, chiuderà presto i battenti, come riportato da Variety.

Le dichiarazioni fiscali della compagnia mostrano infatti che dopo lo schiaffo di Smith a Chris Rock in occasione degli Oscar 2022, i contribuenti di maggiore profilo hanno rinunciato alle loro cospicue donazioni.

Le entrate della società sono passate infatti dagli 1,7 milioni di dollari del 2020 e dai 2,1 milioni del 2021 a 365.000 del 2022, anno che ha segnato un calo dell’83%. La drastica flessione è dovuta al forfait di alcuni contribuenti chiave come la American Airlines (che nel 2021 aveva donato 76.000 dollari) e la CAA, che ne aveva donati 100.000.

Una fonte vicina all’organizzazione sostiene che la coppia aveva già deciso di investire di meno nella società, fondata nel 1996, per dedicarsi alle donazioni private.

