La Sony ha diffuso oggi il trailer (anche in italiano) di Bad Boys 4 con Will Smith e Martin Lawrence che si intitola Bad Boys: Ride or Die.

La pellicola sarà nei cinema statunitensi il 7 giugno, nei cinema italiani il 13 giugno.

Alla regia, ancora una volta, Adil & Bilall su una sceneggiatura di Chris Bremner.

Nel cast troviamo anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith e Tiffany Haddish.

Bad Boys 4 – La trama

Quest’estate, i “Bad Boys” più amati del mondo tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati.

L’ultimo capitolo, Bad Boys 3 diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, è arrivato nei cinema nel gennaio del 2020, poco prima dello scoppio della pandemia incassando 426 i milioni di dollari a fronte di un budget (spese di promozione escluse) di circa 90 milioni.

