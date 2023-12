L’espansione degli Universal Studios non si ferma e guarda all’Europa, per la precisione al Regno Unito. Arriva infatti dal quotidiano Bedford Independent la notizia che il colosso Comcast ha acquistato un’area di oltre 500 acri (due milioni di metri quadri) nella campagna inglese per sviluppare un nuovo parco dei divertimenti.

La conferma è arrivata proprio da Universal Studios, che ha spiegato:

Abbiamo acquistato dei terreni a Bedford, e siamo nelle prime fasi esplorative per ragionare sulla fattibilità di un parco e un resort. Ci vorranno molti mesi prima che si prenda una decisione, e non vediamo l’ora di parlarne con tutte le persone e le realtà interessate, e la comunità locale.

La località, che in passato era una fabbrica di mattoni, si trova a un centinaio di chilometri dal centro di Londra ed è stata scelta per le sue infrastrutture e per la vicinanza alla capitale inglese e ad altre capitali europee.

Il sito Orlando Park Stop ha seguito gli sviluppi nei mesi scorsi, notando che Comcast ha acquisito il dominio UniversalStudiosGreatBritain.com, e suggerisce che il potenziale parco venga progettato sulla falsariga degli Universal Studios Beijing, e cioè tenendo conto delle condizioni climatiche locali, con più attrazioni al chiuso rispetto a Orlando e Hollywood. Inoltre, proprio per non cannibalizzare le visite da oltreoceano, potrebbe contenere in gran parte attrazioni inedite, come per esempio qualcosa sul Signore degli Anelli – anche se sembra altamente improbabile che non possa esserci qualcosa su Harry Potter…

L’espansione dei parchi Comcast negli ultimi mesi ha portato all’annuncio della costruzione di parchi minori come Universal Kids Resort a Frisco, Texas, e Universal Horror Unleashed a Las Vegas, Nevada, mentre a Orlando, in Florida, è già in costruzione una nuova area chiamata Epic Universe, che aprirà nel 2025. Il parco in Inghilterra sembra qualcosa di decisamente più ambizioso.

Classifiche consigliate