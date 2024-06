Con una foto postata su Instagram in cui spiega che “stanno accadendo robe emozionanti”, David F Sandberg ha lasciato capire che la lavorazione dell’adattamento cinematografico di Until Dawn, videogame survival horror di Supermassive Games pubblicato da Sony come esclusiva per PlayStation 4 è partita in quel di Budapest.

Ecco, a seguire, lo scatto:

Il progetto era stato annunciato a metà gennaio di quest’anno. Trovate ulteriori dettagli in questo articolo.

