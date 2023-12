Mark Wahlberg è tornato a parlare di L’uomo da sei miliardi di dollari, progetto di cui sentiamo parlare da anni e anni, ma che non è mai riuscito a decollare.

L’occasione si è presentata nel corso di un’intervista con Collider durante la quale ha promosso la sua ultima fatica, Family Plan:

Guarda, credo ci sia finalmente speranza per quel film. E credo che abbia molto a che vedere con questo film, perché la speranza è che la Skydance ne avrà i diritti, magari presto, e avremo il via libera il prima possibile. Perciò non ho ancora perso la battaglia, lotto ogni giorno per farlo realizzare.