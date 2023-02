Venom 2: il cammeo di Tom Holland sarebbe potuto essere più consistente

Andy Serkis di recente è stato intervistato da GQ Magazine per promuovere il nuovo film Netflix dedicato a Luther con Idris Elba e ha parlato brevemente di Venom 2.

L’attore e regista ha commentato nello specifico il cammeo di Tom Holland presente nei titoli di coda spiegando che in alcune versioni doveva essere più consistente:

Non era certo il livello di coinvolgimento di quel mondo per il nostro mondo… c’erano stesure in cui compariva di più. È stato scelto con moltissima cura.

Serkis non si è sbilanciato molto sui piani originali, ma ha alluso al fatto che il cammeo sarebbe potuto essere più consistente e ha inoltre lasciato intendere che tra la Marvel e la Sony, come immaginabile, ci siano stati dei confronti in proposito.

Ricordiamo che di recente Tom Hardy ha svelato che la pre-produzione di Venom 3 è cominciata.