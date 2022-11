Venom 3: Andy Serkis commenta la decisione di non tornare alla regia

Durante una recente intervista con /Film, Andy Serkis ha parlato della decisione di non tornare a dirigere Venom 3 dopo il secondo capitolo.

L’attore ha spiegato di essere molto impegnato:

Guarda, è stato uno spasso [dirigere Venom 2]. Tom Hardy è un grandissimo amico e sono stato molto fiero del risultato, ci siamo divertiti tanto a realizzarlo.

Essere il custode di quel franchise per un po’ è stato fantastico, ma avevo un mucchio di progetti in ballo, tra cui “Animal Farm” ad esempio. Stavamo per entrare in produzione con quello quando mi hanno proposto Venom. Ci tengo a dare il 100% con i progetti che costruisco da tanto tempo.

Ma comunque sono molto felice che se ne occupi Kelly, ha un tale controllo del materiale con Tom. I due insieme sono una squadra fantastica e sono molto emozionato di scoprire cosa produrranno.