Nonostante non siano iniziate come da programma qualche giorno fa, manca pochissimo alle riprese di Venom 3, che si terranno per diversi mesi a Londra e a Los Angeles.

In occasione di un’intervista con Variety, Juno Temple ha svelato che la produzione partirà “prestissimo, cosa che mi rende veramente emozionata“. L’attrice di Ted Lasso, ricordiamo, ha ottenuto un ruolo per il momento misterioso.

Il film non ha ancora una data d’uscita, ma stando a Variety arriverà al cinema a ottobre 2024.

A dirigere il lungometraggio ci sarà Kelly Marcel, sceneggiatrice e produttrice dei primi due capitoli cinematografici sul simbionte Marvel. Tom Hardy tornerà nel cast, e sarà affiancato da Chiwetel Ejiofor e Juno Temple.

Il primo film del franchise è stato diretto da Ruben Fleischer e il secondo da Andy Serkis.

