Columbia Pictures ha recentemente svelato il titolo ufficiale di Venom 3, terzo capitolo della trilogia cinematografica con Tom Hardy.

Il cinecomic si intitolerà Venom: The Last Dance e approderà nelle sale americane il 25 ottobre (inizialmente sarebbe dovuto arrivare in sala l’8 novembre).

Venom: The Last Dance arriverà al cinema il 25 ottobre 2024.

A dirigere il lungometraggio c’è Kelly Marcel, sceneggiatrice e produttrice dei primi due capitoli cinematografici sul simbionte Marvel. Tom Hardy torna nel cast affiancato da Chiwetel Ejiofor e Juno Temple.

FONTE: The Hollywood Reporter

