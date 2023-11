Dopo l’immagine pubblicata qualche giorno fa, è con una nuova foto al fianco della regista Kelly Marcel e l’attore e stuntman Jacob Tomuri che Tom Hardy annuncia ufficialmente l’inizio delle riprese di Venom 3 dopo la fine dello sciopero degli attori.

Non solo: Hardy ha anche confermato il titolo del film, che si chiamerà Venom 3 – The Last Dance, come aveva suggerito già qualche mese fa.

Ecco il messaggio dell’attore pubblicato su Instagram:

V3N0M 3 – The Last Dance – per fortuna siamo tornati a girare, voglio prendermi un momento per ringraziare tutti i team che ci hanno accompagnati finora nel viaggio dal primo film a qui: tutto il nostro fantastico cast e la troupe – buoni amici, una famiglia – abbiamo fatto molta strada – è stato e continua a essere molto divertente questo viaggio, ci sono sempre momenti difficili da affrontare quando lavoriamo ma non sembra così duro quando ami quello che fai e quando sai di avere un ottimo materiale e il supporto di un grande team. Sono circondato da talenti in ogni reparto e da persone appassionate, e quando sei circondato da persone che ami e a cui tieni non può andare meglio di così. Voglio menzionare molto brevemente quanto sono orgoglioso della mia regista, partner nella scrittura e cara amica Kelly Marcel. Vederti prendere il timone di questo film mi riempie di orgoglio, è un onore. Fidati del tuo istinto, le tue intuizioni sono sempre azzeccate. Sei una fuori classe e hai il mio sostegno al 100%. Come sempre. Amo assolutamente lavorare con te e vederti affrontare sfide sempre più grandi ogni volta. E al mio grande amico, allenatore e fratello Jacob Tomuri: Jacob non mi somigli ancora per niente, fratello. Brindiamo a un grande viaggio!