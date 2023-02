Venom 3, Tom Hardy svela su Instagram che la pre produzione è cominciata

A prescindere dall’apprezzamento critico tutt’altro che caloroso, i due film di Venom con Tom Hardy hanno raccolto, complessivamente, 1.36 miliardi di dollari.

Non a caso ad aprile del 2022 è stato confermato il terzo episodio che, a ottobre del 2022 ha trovato anche una regista, Kelly Marcel, sceneggiatrice e produttrice dei primi due. Con un video pubblicato su Instagram, Tom Hardy ha svelato che la pre-produzione di Venom 3 è già in corso. Potete ammirare il breve filmato cliccando sulla foto qua sotto:

Il primo film del franchise è stato diretto da Ruben Fleischer e il secondo da Andy Serkis. Proprio Serkis, qualche mese fa, ha spiegato perché non è voluto tornare dietro alla macchina da presa di Venom 3:

Guarda, è stato uno spasso [dirigere Venom 2]. Tom Hardy è un grandissimo amico e sono stato molto fiero del risultato, ci siamo divertiti tanto a realizzarlo.

Essere il custode di quel franchise per un po’ è stato fantastico, ma avevo un mucchio di progetti in ballo, tra cui “Animal Farm” ad esempio. Stavamo per entrare in produzione con quello quando mi hanno proposto Venom. Ci tengo a dare il 100% con i progetti che costruisco da tanto tempo.

Ma comunque sono molto felice che se ne occupi Kelly, ha un tale controllo del materiale con Tom. I due insieme sono una squadra fantastica e sono molto emozionato di scoprire cosa produrranno.