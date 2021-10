Prima di “” il nuovo, dal 14 ottobre al cinema in Italia, avrebbe potuto avere un titolo decisamente peculiare.

Qualcosa nello stile di “Protettore letale?” ha suggerito Collider:

No, niente del genere, ma abbiamo pensato per un momento di chiamarlo “Love Will Tear Us Apart” (L’amore ci separerà), è stato nei nostri pensieri per un po’. Ma “La furia di Carnage” sembrava perfetto, non c’è stato molto conflitto sui potenziali titoli. Questo però era un concorrente fortissimo.