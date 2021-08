Qualche giorno fa abbiamo scoperto chenon uscirà più il 24 settembre (come il trailer lasciava intendere). Il motivo è la crescente preoccupazione per la variante Delta negli Stati Uniti che ha fatto scendere il tasso di interesse per l’esperienza in sala dal 81% al 66% stando ai dati raccolti dal National Research Group

La nuova data d’uscita fissata dalla Sony è il 15 ottobre, perciò il film allo stato attuale si troverà a fare i conti con The Last Duel e Halloween Kills.

Confermando la nuova data, la Sony ha diffuso oggi due nuove locandine con l’uscita aggiornata, come potete vedere a seguire:

In Italia il film arriverà il 14 ottobre:

Nel cast ci saranno anche Michelle Williams e Naomie Harris, quest’ultima dovrebbe interpretare Shriek.

La sinossi:

Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del “protettore letale” Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michell, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

Le riprese di Venom 2 si sono tenute a Londra e poi si sono spostate a San Francisco. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).