La domanda che mi sento fare più spesso è “Quando vedremo il trailer di Venom: La furia di Carnage?”. Sono super emozionato. Ovviamente non si tratta di un argomento di cui posso parlare nel dettaglio ora come ora perché cerchiamo di mantenere una certa riservatezza fino al giorno in cui le persone potranno andare a goderselo al cinema. Non voglio parlarne troppo prima del tempo, ma è stato uno spasso lavorare a quel film. Un’esperienza grandiosa con una squadra di attori fantastica guidata da un mito come Tom Hardy. Spero proprio di non deludervi. Per me è stato un piacere lavorare a questo progetto.