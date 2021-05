Poche ore fa la Sony ha diffuso il primo trailer di, il film conche sarà in autunno nei cinema italiani.

I fan si sono precipitati ad analizzare il trailer fotogramma per fotogramma e hanno già scovato un riferimento agli Avengers nascosto tra le pagine del Daily Bugle. È davvero difficile capire cosa ci sia scritto nel dettaglio, ma si tratta comunque di una strizzata d’occhio all’idea che Venom e gli Avengers condividano lo stesso universo.

Curiosamente, il logo del giornale non è quello visto in Spider-Man: Far From Home, tant’è che la Sony ha preferito riutilizzare il logo del Daily Bugle concepito per i film di Spider-Man diretti da Sam Raimi piuttosto che la versione “aggiornata” dei Marvel Studios, che tra l’altro hanno trasformato il noto giornale diretto da J. Jonah Jameson in un sito web.

Ecco un altro fotogramma:

Lo stesso logo, ricordiamo, era stato avvistato sul set di Morbius:

Just saw Jared Leto shooting Morbius dtla. #marvel pic.twitter.com/gCupqgtFJQ — Alt Disney (@AlexVaz714) February 8, 2020

La pellicola sarà nei cinema statunitensi il 24 settembre.

Nel cast ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson e Naomie Harris, che dovrebbe interpretare Shriek.

La sinossi:

Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del “protettore letale” Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michell, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

Le riprese di Venom 2 si sono tenute a Londra e poi si sono spostate a San Francisco. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).

Cosa ne pensate del primo trailer? Ditecelo nei commenti!