continua la sua corsa al box-office italiano, raccogliendo altri 867 mila euro sabato e portandosi così a 2 milioni di euro in tre giorni. Il cinecomic con Tom Hardy, come da previsioni, supererà abbondantemente i 2 milioni e mezzo di euro oggi, un ottimo risultato d’esordio.

Seconda posizione sabato per No Time to Die, che incassa 262 mila euro e sale sopra ai 6 milioni di euro (sfiorando i 6.1 milioni di euro). Terzo posto per Baby Boss 2: Affari di Famiglia, che incassa 119 mila euro e sale a 825 mila euro complessivi.

Incrementa gli incassi The Last Duel, al quarto posto con 115 mila euro, ma non è abbastanza per sfondare. In tre giorni il film di Ridley Scott ha incassato 206 mila euro.

Quinta posizione per Marilyn ha gli occhi neri, che incassa 90 mila euro e sale a 153 mila euro complessivi.

L’altra nuova uscita del weekend si trova all’ottava posizione: Ariaferma incassa 60 mila euro e sale a 107 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 16/10/2021

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – € 867.699 / € 2.060.717 NO TIME TO DIE – € 262.913 / € 6.090.050 BABY BOSS 2: AFFARI DI FAMIGLIA – € 119.692 / € 825.739 THE LAST DUEL – € 115.867 / € 206.917 MARILYN HA GLI OCCHI NERI – € 90.035 / € 153.682 LA SCUOLA CATTOLICA – € 87.255 / € 982.597 DUNE – € 77.895 / € 6.682.349 ARIAFERMA – € 60.309 / € 107.940 SPACE JAM – NEW LEGENDS – € 46.807 / € 2.873.906 TRE PIANI – € 40.176 / € 1.753.389

FONTE: Cinetel