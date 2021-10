C’erano grandi aspettative per gli incassi americani di, e sembra che verranno soddisfatte. Sono infatti arrivati i primi dati delle anteprime di giovedì sera, e si tratta di numeri davvero positivi: ben 11.6 milioni di dollari, superiori agli 8.8 milioni delle anteprime di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e dei 7.1 milioni di Fast & Furious 9, e molto vicini ai 13.2 milioni di dollari totalizzati dadue mesi fa (con la differenza che questo film è disponibile in esclusiva cinematografica).

Il film diretto da Andy Serkis potrebbe beneficiare di un buon passaparola durante il weekend. La critica si è assestata su un giudizio migliore rispetto al primo film, anche se comunque non entusiasmante (al momento il 59% delle 111 recensioni archiviate su RottenTomatoes è positivo, con un voto medio però insufficiente, a 5.4 su 10). I voti del pubblico sembrerebbero invece piuttosto positivi.

In un primo momento si pensava che Venom: la furia di Carnage, costato 110 milioni di dollari, potesse puntare a un weekend da 50 milioni di dollari negli Stati Uniti ma dopo queste anteprime le proiezioni sono salite a una settantina di milioni.

Oggi oltreoceano escono anche I molti santi del New Jersey (il film prequel dei Soprano) e il film d’animazione La Famiglia Addams 2. Entrambi i film saranno disponibili anche in streaming, il primo su HBO Max incluso nell’abbonamento mentre il secondo on-demand. Le proiezioni attuali parlano di una decina di milioni di dollari per la pellicola della Warner, e di 15/17 milioni per il film della MGM.

Vi terremo, ovviamente, aggiornati!

Fonte: Variety