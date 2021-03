Deadline riporta cheè stato rinviato ancora una volta, anche se di una sola settimana. Il più recente slittamento era stato di tre mesi, passando da giugno a settembre, ma questa volta si tratta solo di pochi giorni.

Il motivo probabilmente è “dare un po’ più d’aria” al film dei Marvel Studios Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, che di recente è stato rinviato al 3 settembre 2021 a causa dello slittamento di Black Widow.

Il nuovo posizionamento al 24 settembre 2021 in 3D e IMAX metterà il film “contro” il film d’azione di Antoine Fuqua Infinite, il prequel dei Sopranos intitolato The Many Saints of Newark, The Eyes of Tammy Faye di Michael Showalter e Dear Evan Hansen di Stephen Chbosky.

Nel cast ci saranno Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson e Naomie Harris, che dovrebbe interpretare Shriek.

Le riprese di Venom 2 si sono tenute a Londra e poi si sono spostate a San Francisco. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).

