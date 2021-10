Dopo le ottime anteprime di giovedì sera,ha ottenuto un grandissimo risultato venerdì al box-office americano raccogliendo 37.2 milioni di dollari in 4225 cinema (la cifra include, ovviamente, anche gli incassi delle anteprime). Si tratta di una cifra al di sopra delle aspettative, che alza l’asticella delle proiezioni sul weekend ben sopra i 70 milioni di dollari (da che si parlava di una sessantina). Alcuni analisti parlano addirittura di un possibile esordio vicino agli 80 milioni, se il passaparola dovesse essere molto buono. Se così fosse, potrebbe essere il secondo miglior debutto di sempre per il mese di settembre, il tutto con la pandemia ancora in corso. Il primo film vinse il weekend con 80.2 milioni di dollari, e chiuse la sua corsa con un risultato sorprendente di 213 milioni di dollari negli USA e 856 milioni in tutto il mondo.

Al secondo posto, venerdì, apre La Famiglia Addams 2 con 5.5 milioni di dollari: a questo punto il film d’animazione dovrebbe chiudere il weekend intorno ai 16 milioni di dollari. Terzo posto per Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Al quarto posto I molti santi del new Jersey, che dovrebbe chiudere il weekend intorno ai 6 milioni di dollari tenendo conto che è uscito anche in streaming su HBO Max.

Fonte: Deadline