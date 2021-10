Nel suo secondo giorno di sfruttamento nei cinema italiani,è rimasto sostanzialmente stabile negli incassi, raccogliendo altri 562 mila euro e portandosi sopra il milione di euro in due giorni – anzi, sfiorando gli 1.2 milioni di euro complessivi. Di questo passo, supererà abbondantemente i 2.5 milioni di euro entro domenica sera.

Seconda posizione per No Time to Die, che ha raccolto 138 mila euro venerdì salendo a 5.8 milioni di euro – oggi supererà i sei milioni. Al terzo posto La scuola cattolica incassa altri 58 mila euro, portandosi a un totale di quasi 900 mila euro.

Al quarto posto troviamo un’altra nuova uscita, The Last Duel, che incassa 53 mila euro e sale a 91 mila euro in due giorni. Dune, al quinto posto, raccoglie 39 mila euro e sale così a 6.6 milioni di euro.

Le altre nuove uscite: Marilyn ha gli occhi neri, al sesto posto, incassa 38 mila euro e sale a 63 mila euro complessivi; Ariaferma all’ottavo posto incassa 28 mila euro e sale a 47 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 15 / 10 / 2021

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – € 562.658 / € 1.192.934 NO TIME TO DIE – € 138.343 / € 5.827.026 LA SCUOLA CATTOLICA – € 58.744 / € 895.017 THE LAST DUEL – € 53.223 / € 90.960 DUNE – € 39.033 / € 6.604.454 MARILYN HA GLI OCCHI NERI – € 38.066 / € 63.335 BABY BOSS 2: AFFARI DI FAMIGLIA – € 31.855 / € 705.951 ARIAFERMA – € 28.586 / € 47.268 TRE PIANI – € 18.191 / € 1.712.999 SPACE JAM – NEW LEGENDS – € 14.936 / € 2.827.099

Fonte: Cinetel