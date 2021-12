In una recente intervista con Cinemablend ha svelato dov’è stata girata la sequenza dei titoli di coda dicon

A quanto pare, infatti, entrambi gli attori si trovavano sul set di Spider-Man: No Way Home!

Come raccontato dall’attore:

Sulla sequenza in questione Kevin Feige aveva spiegato:

C’è stato molto coordinamento, e se non sapete di caso parlo non sarò io a dirvelo, ma sì, tra la Sony e la Marvel, tra la squadra di Venom e quella di No Way Home. Ci abbiamo lavorato insieme.