Il terzo non avrà il via libera prima che il secondo abbia successo, ma lo studio è rimasto piacevolmente colpito dal secondo film.

In una recente intervista con Esquire ha parlato die ha ammesso di essere già pronto a pensare al terzo capitolo. Il motivo? A quanto pare la Sony avrebbe particolarmente apprezzato l’operato di

Ha poi aggiunto che, ovviamente, la sua speranza è di condividere lo schermo con Spider-Man:

Se le due parti fossero disposte e la cosa potesse andare a vantaggio di entrambe, non vedo perché non provarci. Lo spero e conto di spingere verso quel traguardo con tutto me stesso, farei di tutto per farlo avverare. Voglio dire, sarebbe sciocco non partecipare alle Olimpiadi se riuscissi a coprire i 100 metri.