Tiffany Haddish si aggiunge al coro di attori che con il passaggio dei propri film in streaming non hanno visto alcun compenso residuale.

L’attrice si è scagliata nello specifico contro Il viaggio delle ragazze, la commedia del 2018 girata con un budget di 19 milioni di dollari e che in tutto il mondo ha incassato 140 milioni di dollari.

Durante un’intervista con l’Associated Press, l’attrice ha spiegato di non aver ricevuto alcun compenso dopo che il film è finito “ovunque in streaming, io non ho visto un soldo“.

Ha però ammesso di non apprezzare particolarmente la pellicola: “È il secondo peggior film della mia carriera“.

Protagoniste del film diretto da da Malcolm D. Lee (Barbershop: The Next Cut) sono Regina Hall, Tiffany Haddish, Jada Pinkett Smith e Queen Latifah. Il film è incentrato su quattro amiche che compiono un avventuroso e rocambolesco viaggio verso New Orleans per prendere parte al noto Essence Festival.

