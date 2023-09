Aaron Paul ha parlato di una delle questioni al centro delle richieste del sindacato degli attori durante lo sciopero confermando che non riceve residuali legati alla presenza di Breaking Bad in streaming.

L’attore, durante una recente protesta, ha spiegato:

Non ricevo nulla da Netflix per Breaking Bad e, se devo essere totalmente onesto, per me è folle.

L’interprete di Jesse ha aggiunto:

Show come questi vivono per sempre su queste piattaforme di streaming e si va avanti a ondate. Ho visto proprio alcuni giorni fa che Breaking Bad era trend su Netflix. Penso che molti di questi streamer sappiano che stanno evitando di pagare le persone in modo equo e ora è il momento di risolvere la questione. Ed è una delle cose per cui stiamo lottando.

Bryan Cranston, che nello show cult interpretava Walter White, aveva ricordato che molti anni fa ci si affidava proprio ai residuali per poter pagare le proprie bollette e far quadrare i conti, ma ora non è possibile.

Che ne pensate del fatto che Aaron Paul non riceva residuali per il suo lavoro in Breaking Bad?

Fonte: Deadline



