Bryan Cranston sembra aver posto fine a ogni ipotesi riguardante un revival della serie Breaking Bad durante una nuova intervista rilasciata al magazine GQ.

L’interprete di Walter White ha raccontato al magazine, che ha specificato che non c’è alcun progetto riguardante un revival, perché non è entusiasta all’idea di tornare presto nel mondo dello show creato da Vince Gilligan:

Volevano fare una reunion di Breaking Bad per il quindicesimo anniversario e ho pensato ‘Tra cinque anni ne faranno una per i 20 anni e poi per i 25 anni, poi…’. Ho pensato che non dovremmo provare a farne troppe.

L’attore, che ha ripreso l’iconico ruolo in occasione di Better Call Saul, del film sequel El Camino e per uno spot di Super Bowl, ha inoltre annunciato che nel 2026 vuole concedersi una lunga pausa dal lavoro e trasferirsi con la moglie in Francia, dove dedicarsi maggiormente alla famiglia e ad altri progetti.

Fonte: GQ