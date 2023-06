Bryan Cranston è tornato a parlare del suo cameo nel penultimo episodio di Better Call Saul, in cui ha ripreso il ruolo di Walter White.

In una lunga intervista con Variety, l’attore ha prima parlato del suo ritorno sul set, e di come sia lui che Aaron Paul si sono subito sentiti a casa:

C’erano due scene che dovevamo girare. La prima era nel camper con Odenkirk, quindi abbiamo dovuto cercare l’episodio di “Breaking Bad” in cui avrebbe avuto luogo la scena e quali sono state le circostanze che ci hanno portato li. Ma per quanto riguarda i personaggi? Una volta che Aaron e io abbiamo indossato i vestiti, ci siamo guardati l’un l’altro e abbiamo sorriso, e ci siamo detti: “Siamo tornati”.

I due non avevano ricevuto sceneggiature, ed erano tenuti in gran segreto per sorprendere gli spettatori:

Non abbiamo ricevuto le sceneggiature; abbiamo avuto solo le scene. Ho letto la scena di Aaron con Rhea Seehorn perché ero curioso. Stavamo cercando di indovinare cosa sarebbe successo perché era il penultimo episodio. Sapevamo che era successo qualcosa di grosso. Non siamo riusciti a metterlo insieme. Lo scopo di una guest star è facilitare le trame dei personaggi protagonisti. Non è entrare e distogliere completamente la concentrazione da quello. È per migliorare i personaggi abituali della serie e la loro situazione. Abbiamo rifatto una scena che girammo alla fine di “Breaking Bad” tra Walt e Saul. Lo staff ha scritto la mia scena per ricordare al pubblico quanto fosse irritante Walter White in quel momento e quanto fosse disperato. Ma serviva anche per illuminare il personaggio di Saul Goodman e differenziare il modo in cui lo vedeva Walter White.

Tutti gli episodi di Better Call Saul sono disponibili su Netflix.

La serie Better Call Saul, con star Bob Odenkirk, si è conclusa dopo sei stagioni, rivelando cosa accaduto al personaggio che aveva debuttato in Breaking Bad. Lo show, tramite alcuni flashback, aveva inoltre permesso di riportare in scena Walter White e Jesse Pinkman, interpretati dalle star Bryan Cranston e Aaron Paul, per la gioia dei tanti fan dei progetti ideati da Vince Gilligan.

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate delle parole di Bryan Cranston su Better Call Saul? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili