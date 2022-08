Dean Norris, conosciuto come Hank in Breaking Bad, si è riscoperto fan degli Elio e le Storie Tese, grazie a una colletta dei fan su Cameo.

La pagina Facebook Elio e le Storie Tese Shitposting ha lanciato una campagna fondi di tutti i fan per far leggere a Dean Norris 250 caratteri dedicati alla storica band italiana. In finale oltre l’attore di Breaking Band anche la pornostar Johnny Sins. Come potete vedere nel video qui sotto, Dean Norris cita alcuni dei pezzi più famosi degli Elii, oltre che battute memorabili come il “non rubate i sassi dalla Toscana o non sapremo più dove sarà la Toscana.”

Andata in onda per cinque stagioni dal 2008 al 2013, Breaking Bad racconta le vicende di Walter White, professore di chimica, che, scoprendo di avere un cancro, inizia a produrre metanfetamine, con l’obiettivo di garantire alla famiglia un futuro sostentamento.

Cosa pensate delle canzoni di Elio e le Storie Tese citate da Hank di Breaking Bad? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Facebook