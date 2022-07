Breaking Bad: due statue di bronzo raffiguranti Bryan Cranston e Aaron Paul esposte ad Albuquerque

Vince Gilligan, il creatore della acclamata serie Breaking Bad, ha recentemente commissionato due statue raffiguranti i protagonisti Walter White (Bryan Cranston) e Jesse Pinkman (Aaron Paul), da collocare ad Albuquerque, dove la serie AMC è ambientata. Le due statue saranno donate alla città da Gilligan e dalla Sony Pictures Television, per essere esposte all’Albuquerque Convention Center a luglio.

“Nel corso di 15 anni, due serie televisive e un film, Albuquerque è stata meravigliosa con noi“, ha dichiarato Gilligan in un comunicato stampa. “Volevo restituire il favore e dare qualcosa in cambio“

“Apprezziamo anche il fatto che le statue saranno al chiuso, e quindi protette dai piccioni che depositano le loro critiche sulle nostre teste“, hanno poi scherzato gli attori Cranston e Paul in una dichiarazione congiunta.

Ricordiamo che al momento su Netflix va in onda la sesta e ultima stagione di Better Call Saul, spinoff di Breaking Bad, dove appariranno anche Walter White e Jesse Pinkman. In merito alla possibilità di espandere l’universo di Breaking Bad con una nuova serie, Dan McDermott, a capo di AMC Studios e AMC Networks aveva recentemente dichiarato:

Posso dirvi che farei qualsiasi cosa per incoraggiare Vince [Gilligan] e Peter [Gould] a continuare in questo universo, lo farei. Penso che dovrete chiederlo a loro, ma la porta è sempre aperta e spero che un giorno il mio telefono suoni e Vince, Peter e i nostri amici della Sony mi chiamino per dire “Ehi, penso di avere un’idea per un altro show ambientato in questo universo“.

Andata in onda per cinque stagioni dal 2008 al 2013, Breaking Bad racconta le vicende di Walter White, professore di chimica, che, scoprendo di avere un cancro, inizia a produrre metanfetamine, con l’obiettivo di garantire alla famiglia un futuro sostentamento.

Cosa ne pensate dell’installazione delle statue raffiguranti i protagonisti di Breaking Bad? Lasciate un commento!

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Indiewire