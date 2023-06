Bryan Cranston ha svelato l’unica condizione per la quale tornerebbe come Walter White, il protagonista di Breaking Bad.

In una recente intervista con Awards Radar, l’attore, che ha ripreso l’iconico ruolo in occasione di Better Call Saul, del film sequel El Camino e per uno spot di Super Bowl, ha rivelato che tornerebbe nei panni di Walter White solo nel caso Vince Gilligan abbia un’altra idea vincente:

Non sottovaluto mai Vince Gilligan. Il 3 aprile, poco fa, che 10 anni prima era il nostro ultimo giorno di produzione di Breaking Bad… 10 anni fa. Quando ho salutato tutti in lacrime, ho pensato che fosse l’ultima volta. Poi è arrivato El Camino. ‘Oh, immagino che sarò di nuovo Walter White. E poi Better Call Saul è venuto fuori, “Oh, immagino che ci sarò”, … e poi arriva la pubblicità di Pop Corners. ‘Ragazzi, volete rifarlo?’ ‘Certo!’ È solo divertente.

“Quindi ora sarei uno sciocco a dire, ‘Sì, abbiamo finito’. Lo lascerò solo quando non ci sarà più niente all’orizzonte e so che Vince non vorrebbe fare qualcosa giusto per farlo. Non ha bisogno uno stipendio e nemmeno io – e quindi onoriamo ciò che abbiamo fatto. Ma SE ci sarà qualcosa per cui si sveglia da un sogno dicendo, ‘Oh mio Dio’, e mi vuole nel ruolo, e anch’io, avrò la stessa reazione, allora ci sarò.

Non capita spesso di reagire con un ‘OH MIO DIO’ quando leggi o ascolti qualcosa. Se sei sbalordito e stupito da qualcosa, dovresti prestarvi attenzione. Quindi, se ciò accadrà, e non presumo che lo farà – ascolterò quello che ha da dirmi.