Il cast di Breaking Bad e Better Call Saul, guidato da Bryan Cranston, è stato al centro di una nuova reunion in occasione di uno dei picchetti organizzati per lo sciopero SAG-AFTRA.

Bryan Cranston, Jesse Plemons, Aaron Paul, Rhea Seehorn, Betsy Brandt, Patrick Fabian, Charles Baker, Matt Jones, Norma Maldonado, e lo sceneggiatore Peter Gould hanno infatti protestato all’esterno dei Sony Pictures Studios di Los Angeles.

Paul ha dichiarato a Deadline:

Sembra sia semplicemente l’inizio. Per tutti è importante sapere che non ce ne andremo… Stiamo combattendo per i motivi giusti. Stiamo agendo in solidarietà con ogni membro del sindacato lì fuori, stiamo cercando di far quadrare i conti, mettere il cibo sulla tavola e fare quello che amiamo.

Cranston ha aggiunto che l’ascesa delle piattaforme di streaming ha delle conseguenze specifiche:

La messa in onda tradizionale sta diminuendo anno dopo anno, e anche se realizzi uno show per un broadcast, i tuoi residuali saranno tagliati in modo significativo. Quando abbiamo iniziato ad agire in questo settore, molto tempo fa, ci basavamo sui residuali per pagare le nostre bollette. Parte dell’equazione nel lavorare erano i residuali, i residuali internazionali, le vendite dei DVD e cose di quel tipo. Ma tutte queste cose non ci sono più. State disumanizzando la forza lavoro.

Che ne pensate della reunion del cast di Breaking Bad in occasione dello sciopero? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook

Sciopero degli attori: gli ultimi aggiornamenti