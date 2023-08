Mark Margolis è morto nella giornata di ieri, giovedì 3 agosto, all’età di 83 anni. L’interprete di Hector Salamanca in Breaking Bad e Better Call Saul era ricoverato all’ospedale Mt. Sinai di New York.

Negli show creati da Vince Gilligan Margolis interpretava il narcotrafficante che controllava le sue attività ad Albuquerque nonostante fosse ricoverato in una casa di riposo. Per la sua interpretazione, nel 2012, aveva ottenuto una nomination agli Emmy.

Mark era poi ritornato sugli schermi grazie alla serie prequel Better Call Saul, svelando il passato del suo personaggio.

L’attore era nato nel 1939 a Philadelphia e aveva iniziato a recitare a Broadway prima di ottenere un ruolo rilevante in Scarface di Brian De Palma, il villain e guardia del corpo The Shadow (L’ombra). Nella sua carriera Margolis ha collaborato a lungo con Darren Aronofsky recitando in film come Noah, Black Swan, The Wrestler e Pi.

Tra le serie tv a cui ha lavorato Mark Margolis ci sono The Equalizer, Oz, Kings, American Horror Story, Gotham e The Affair.

Fonte: Variety