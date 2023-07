Bob Odenkirk ha ricevuto una nomination agli Emmy 2023 grazie alla sua interpretazione in Better Call Saul e il protagonista del progetto prequel di Breaking Bad ha ricordato con enorme affetto e gratitudine la sua esperienza.

L’attore ha raccontato che, dopo che si è conclusa la messa in onda dello show, si è reso conto dell’importanza del personaggio: “Sembra davvero il ruolo più importante della mia vita”.

Odenkirk, intervistato da Deadline, ha aggiunto:

Non riesco a immaginare un ruolo altrettanto ben scritto, che prende così tante direzioni, che potrei avere di nuovo nella mia carriera, quindi sono semplicemente super grato per aver avuto l’opportunità di interpretarlo, super grato di essere stato in grado di interpretarlo al meglio. Non ero realmente preparato e ho dato tutto quello che avevo.

Bob ha poi parlato di come immagina la storia di Jimmy McGill dopo essere stato condannato:

Ovviamente sarebbe una persona importante in prigione perché conosce la legge ed è piuttosto bravo nel manipolare le situazione. Immagino che avrebbe il controllo sulla prigione o sarebbe il consigliere di chi ha il potere. Lì dentro è probabilmente piuttosto importante e dovrà andare avanti facendo i conti con quella situazione.

Che ne pensate del commento di Bob Odenkirk alla nomination agli Emmy 2023 grazie all’interpretazione in Better Call Saul?

