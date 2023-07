Better Call Saul

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Rhea Seehorn ha svelato a Variety che aveva girato una versione alternativa del finale di Better Call Saul, ma di essere felice per la scelta presa.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni.

Kim Wexler, il personaggio affidato all’attrice, viene mostrata mentre se ne va dalla prigione dove ha fatto visita a Jimmy/Saul Goodman/Gene Takovic, il protagonista interpretato da Bob Odenkirk, dopo che è stato condannato.

Mentre la guarda allontanarsi, Jimmy fa il suo classico gesto con le dita, come se fossero delle pistole.

Rhea ha ora raccontato che sul set aveva girato un momento in cui Kim reagisce copiando il gesto, attimi poi tagliati in fase di montaggio.

L’attrice ha ammesso:

All’inizio ero triste della scelta perché sono una persona disperatamente romantica. Ma Peter Gould mi ha detto: ‘L’abbiamo guardata e sembrava che Kim fosse tornata nel gioco, piuttosto che Kim stesse dicendo Ci sarò sempre per te’. E ho replicato che sì, non volevo dare quell’impressione. Era la scelta giusta.

Secondo l’attrice, inoltre, Kim dopo il finale della serie ha aperto un nuovo studio legale e sta cercando di far diminuire la pena da far scontare a Jimmy. Seehorn ha aggiunto:

E mantengono un rapporto. Non c’è un lieto fine, ma un legame che dura tutta la vita.

Che ne pensate della scena finale di Better Call Saul? Siete d’accordo con le scelte prese?

