Ieri sera, nella Edison Ballroom di New York City, si è svolto un gala di WNET Group in onore di Rita Moreno e della sua lunghissima carriera.

A salire sul palco per omaggiare l’attrice di 92 anni, come raccontato da People, c’è stato Vin Diesel, che l’ha invitata l’anno scorso nella saga di Fast & Furious dandole il ruolo della nonna di Dominic Toretto, Abuelita.

“Il mio sogno da bambino, mentre crescevo qui a New York… la mia prima cotta… è stata Rita” ha confessato l’attore.

Il suo ruolo nella serie The Electric Company, ha spiegato, gli è stato di grande aiuto assieme ai bambini del vicinato per imparare a leggere. Ha poi parlato del suo ingaggio in Fast & Furious:

Ho avuto il lusso incredibile di incontrare uno dei miei idoli e da allora ho pensato che l’unico essere umano che potesse interpretare il ruolo più importante per Dom Toretto fosse Rita Moreno.

Ha inoltre lodato l’attrice per averlo aiutato a rendersi conto che “persone con il mio aspetto” potessero farcela e diventare attori di successo, dandogli la “sicurezza” di seguire i suoi sogni:

Hai garantito la tua presenza non solo alla famiglia, ma anche alle persone che fanno la differenza in questo mondo e il solo fatto di invitarmi qui convalida la mia esistenza. Sono serio. Non ho un Oscar, non ho un Emmy, non ho un Golden Globe, non ho un Tony, ma ho Rita Moreno.

Accolta sul palco, Moreno è apparsa commossa dalle parole di Diesel:

Non hanno mai festeggiato nulla in mio onore. Sì, ho avuto dei premi fantastici, ma nulla è mai stato fatto in mio onore.

Dopo aver riflettuto sul suo viaggio, ha poi cantato “Dream”, scatenando un’ovazione del pubblico.

Tramite dei messaggi video ci sono poi stati i tributi di Morgan Freeman, Alan Cumming, Lin Manuel-Miranda e Sally Field, mentre l’attrice Marvel nonché campionessa di Ballando con le stelle Xochitl Gomez si è esibita assieme ai ballerini del Ballet Hispánico. Ansel Elgort, infine, ha cantato “Something’s Coming” di West Side Story.

Vin Diesel Gives "First Crush" Rita Moreno a Moving Tribute at N.Y.C. Gala in Her Honor https://t.co/JQ0vB7Wbgi — People (@people) May 8, 2024

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok, seguiteci!

Classifiche consigliate