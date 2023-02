Viola Davis è EGOT: ha vinto un Emmy, un Oscar, un Tony e ora anche un Grammy!

Viola Davis è entrata ufficialmente nel ristrettissimo club degli EGOT: dopo aver vinto un Emmy, un Oscar e un Tony, l’attrice domenica sera ha chiuso il cerchio ottenendo anche un Grammy Award.

L’annuncio è stato fatto durante la pre-cerimonia, nella quale sono stati annunciati alcuni premi tra cui quello per il miglior album vocale: Viola Davis ha vinto per l’audiolibro delle sue memorie Finding Me.

“Ho scritto questo libro in onore della Viola seienne: per renderle omaggio, rendere omaggio alla sua vita, la sua gioia, il suo trauma, il suo tutto”, ha commentato. “È stato davvero un grande viaggio. Sono appena diventata una EGOT!”

Solo 18 persone hanno conquistato il titolo di EGOT, e solo quattro sono persone nere: Davis, Whoopi Goldberg, John Legend e Jennifer Hudson. Molti EGOT sono musicisti: tra essi Alan Menken, Andrew Lloyd Webber, Marvin Hamlisch, Robert Lopez. Ci sono anche registi come Mike Nichols e Mel Brooks, o attrici come Audrey Hepburn, Helen Hayes e Rita Moreno.

Viola Davis ha vinto l’Oscar nel 2017 per Barriere come migliore attrice non protagonista, mentre nel 2015 ha vinto l’Emmy per Le regole del delitto perfetto come migliore attrice. Ha invece ottenuto due Tony: uno per King Hedley II e uno per Barriere, a Broadway.