Dopo anni di discordie tra la Disney e la Florida, le due parti hanno iniziato a lavorare a un nuovo accordo di sviluppo che nel corso dei prossimi 10-20 anni porterà investimenti del valore di 17 miliardi di dollari nello Stato della Florida.

Sono anni che la compagnia promette gli investimenti in questione su Disney World e dintorni, che genererebbero 10.000 nuovi posti di lavoro, ma adesso un accordo effettivo è in fase di formalizzazione. Un punto fondamentale è che la Disney investa “almeno un capitale iniziale di 8 miliardi di dollari nei primi dieci anni in infrastrutture già esistenti, nuove costruzioni e sviluppo della tecnologia“.

Tra gli altri punti, poi, si conferma la possibilità di costruire a un quinto parco a tema che andrebbe ad affiancare quelli di Disneyland Resort, ovvero Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios e Animal Kingdom, anche se si tratta comunque di possibilità ancora poco concrete.

