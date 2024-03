In un’intervista per MovieWeb, Michael Brandt, co-sceneggiatore di Wanted, ha aggiornato sul sequel, che è oramai dimenticato da 16 anni, spiegando che i ritardi sono stati dovuti anche alle sue opinioni divergenti con il regista e che ora la situazione sembra essere ancora in fase di stallo, nonostante la sceneggiatura pronta.

“Avevamo un’idea per il sequel. L’abbiamo scritta e inserita in una proposta per lo studio. E sembrava anche che lo studio fosse interessato a realizzarlo. Poi però Timur [Bekmambetov]. che ha diretto il primo film, e che era interessato a realizzare un sequel, aveva un’idea diversa” ha spiegato, prima di aggiungere:

Ed è bastata una parola sbagliata, un’idea diversa riguardo alla sceneggiatura, il progetto si è bloccato e lo studio non ci ha creduto più cosi tanto e ha cambiato idea a riguardo. Quindi il sequel di Wanted è stato messo da parte per far sì che altri progetti andassero avanti. Quindi, la sceneggiatura c’è, mi piace molto e vorrei vederla realizzata. Penso fosse un ottimo sequel per il primo, anche se ora si è perso il momento e il tempismo giusto. Ogni tanto ricevo una chiamata dai produttori che mi chiedono se possiamo riportare in vita il progetto. Io gli parlo della sceneggiatura, loro la leggono, gli piace, gli dico di chiamare lo studio per andare avanti… e la cosa muore lì, ogni volta.

