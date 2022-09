War Machine sarà il nuovo Iron Man? La risposta di Don Cheadle

Alla D23 Expo era presente anche Don Cheadle, che presto ritroveremo nei panni di War Machine in Armor Wars, la serie tv che sarà disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus che sarà ambientata subito dopo i fatti che vedremo narrati in Secret Invasion (GUARDA IL TRAILER), la serie Tv con Samuel L. Jackson.

Durante la zip line della D23 Expo, Don Cheadle ha risposto alla domanda di Extra TV se War Machine sia destinato a diventare il nuovo Iron Man. Ecco le parole della star del Marvel Cinematic Universe:

È la prima volta che mi capita di sentire questa domanda quindi direi no comment. Per il resto, non saprei, penso che Rhodey sia un personaggio già ben definito, non credo neanche che nessuno potrebbe indossare i panni di Iron Man, di Tony Stark […] Ma penso che avremo modo d’imparare più su Rhodey, su quello che vuole e qual è il posto che finirà per occupare nel Marvel Cinematic Universe. Ma, onestamente, non ne so molto più di te. No, non è vero. È che non te lo posso dire!