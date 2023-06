In occasione dell’Annecy Animation Film Festival, è stato annunciato un nuovo film d’animazione sui Flintstones che è al momento in fase di sviluppo.

La notizia è stata data dal nuovo presidente dei film d’animazione della Warner Bros. Bill Damaschke che ha annunciato un rebranding per la divisione: inizialmente noto come WAG, ovvero Warner Animation Group, d’ora in avanti il braccio dello studio sarà chiamato semplicemente Warner Bros Pictures Animation.

Tra gli obiettivi ci sarà lanciare nuovi franchise oltre a concentrarsi su quelli già noti per arrivare idealmente d distribuire due film all’anno.

La lavorazione continua intanto al film diretto da Dave Green Coyote vs. Acme, prodotto da Chris DeFaria e James Gunn, mentre è entrato in sviluppo un film sulle origini dei Flintstones intitolato Meet the Flintstones. Il progetto è stato scritto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, registi di Super Mario Bros. Il film.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, ma vi terremo aggiornati.

Fonte: Deadline

